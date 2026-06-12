タレント西村知美（55）が12日、所属事務所を通じ、9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのぶコメントを発表した。

「玉緒さんとは、長年、さんまさんの『スーパーからくりテレビ』でご一緒させていただきました」とし、「娘が6歳の頃にも、テーマパークのロケで2度お世話になったことがあり、今でも忘れられない思い出です」とした。

「その日は豪雨でしたが、玉緒さんが『私は晴れ女』とおっしゃった通り、カメラが回ると不思議なくらい雨がやみ、カットがかかると再び降り出すという、まるで奇跡のような出来事がありました」とエピソードを紹介。「その時、『生まれながらに天気まで味方につける、特別な力を持たれた方なのだ』と感じたことを覚えています」とした。

「最後にご一緒したのは、5年前の『脳ベルSHOW』の収録でした」とし、「玉緒さんの朗らかな笑い声が聞けなくなると思うと、寂しさでいっぱいです。でも、玉緒さんのユニークで温かなエピソードの数々は、これからも多くの人の心の中で語り継がれていくことと思います。心よりお悔やみ申し上げます」と故人をしのんだ。