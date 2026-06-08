オランダ代表、W杯直前マッチの先発が日本代表戦のベースか…クーマン監督「同じ布陣で臨むことになるだろう」

オランダ代表、W杯直前マッチの先発が日本代表戦のベースか…クーマン監督「同じ布陣で臨むことになるだろう」