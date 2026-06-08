宮舘涼太、『黒牢城』で共演・本木雅弘＆青木崇高に“黒いお弁当”差し入れ 6月16日放送『黄金のワンスプーン！』
6月16日に放送される、Snow Manの宮舘涼太がMCを務める『黄金のワンスプーン！』（TBS系／）に、映画『黒牢城』で共演した本木雅弘と青木崇高が登場。宮館が映画にちなんだ“黒いお弁当”を差し入れる。さらに上川隆也、速水もこみち、ホラン千秋をスタジオゲストに迎え、旬を迎えた新たまねぎを舘様流にアレンジした料理を披露する。
【写真】中身が気になる 舘様が差し入れした特製弁当「黒牢重」
舘様がお世話になった人へ手料理を届ける「出張ワンスプーン！」企画では、6月19日公開の映画『黒牢城』で共演した本木雅弘と青木崇高のもとを訪問する。二人に振る舞うのは、その名も特製弁当「黒牢重（こくろうじゅう）」。映画のミステリー要素にちなみ、驚きの仕掛けと、これまで旅した地域から取り寄せた愛され食材を詰め込んだ“黒づくし”の料理が次々と登場する。
また、食べ進めると現れる“秘密のメッセージ”など、五感と推理力で味わう舘様流エンターテインメントに本木と青木も大興奮。映画の撮影秘話など、ここでしか聞けないトークにも注目だ。
スタジオにはゲストとして上川隆也、速水もこみち、ホラン千秋が来店。今回は神奈川県小田原市の新たまねぎ「下中たまねぎ」をメイン食材に、誰でも簡単に真似できる新たまねぎの魅力を生かした料理を振る舞う。
見どころは芸能界屈指の料理上手として知られる速水との夢のコラボレーション。舘様の料理からインスピレーションを受けた速水が、オリーブオイルを使った即興の創作たまねぎ料理を披露する。
そして、普段はあまり料理をしないという上川がエプロン姿で厨房に立ち、舘様とパーティータイムを楽しむ姿も。
豪華ゲストたちが明かす“人生で衝撃を受けた料理”のエピソードや、明日からすぐに真似したくなる“料理テクニック”、さらには“絶品おすすめグルメ”情報も満載だ。
『黄金のワンスプーン！』は、TBS系にて6月16日22時放送。
【写真】中身が気になる 舘様が差し入れした特製弁当「黒牢重」
舘様がお世話になった人へ手料理を届ける「出張ワンスプーン！」企画では、6月19日公開の映画『黒牢城』で共演した本木雅弘と青木崇高のもとを訪問する。二人に振る舞うのは、その名も特製弁当「黒牢重（こくろうじゅう）」。映画のミステリー要素にちなみ、驚きの仕掛けと、これまで旅した地域から取り寄せた愛され食材を詰め込んだ“黒づくし”の料理が次々と登場する。
スタジオにはゲストとして上川隆也、速水もこみち、ホラン千秋が来店。今回は神奈川県小田原市の新たまねぎ「下中たまねぎ」をメイン食材に、誰でも簡単に真似できる新たまねぎの魅力を生かした料理を振る舞う。
見どころは芸能界屈指の料理上手として知られる速水との夢のコラボレーション。舘様の料理からインスピレーションを受けた速水が、オリーブオイルを使った即興の創作たまねぎ料理を披露する。
そして、普段はあまり料理をしないという上川がエプロン姿で厨房に立ち、舘様とパーティータイムを楽しむ姿も。
豪華ゲストたちが明かす“人生で衝撃を受けた料理”のエピソードや、明日からすぐに真似したくなる“料理テクニック”、さらには“絶品おすすめグルメ”情報も満載だ。
『黄金のワンスプーン！』は、TBS系にて6月16日22時放送。