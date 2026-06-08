あるとないとで大違い！ 目からウロコの快適ゴルフ小物に興味津々
ゴルフ好きで、クラブはもちろんウェアなどにもこだわっている人は、小物にも興味があるのでは？ ゴルフライフをより豊かにする「あったらいいな」を大調査し、便利小物をピックアップ。ゴルフ好きのスタイリスト・栃木雅広とともに見ていこう。
【写真】ポケットの中にポケット? ティやマーカーが行方不明になる人必見！
ゴルフはとにかく使うアイテムが多い。だからこそ、各カテゴリごとに光るアイデアやテクノロジーの進化、装いを楽しむ余白があるともいえる。特に小物類はまだまだブルーオーシャン。クラブやウェアに比べ、アップデートを後回しにする人も多いぶん、「一度最新グッズを手に取ると、その快適さに驚くことも少なくないです。『これでいい』と“My 定番”に固執することなく、こまめにチェックしましょう」（栃木）。
【ゴルフ小物】ビームス ゴルフユーティリティ ゴルフ オーガナイザーボールや日焼け止め、フォークやマーカー類などラウンドに必要なアイテムをすっきり収納。「ティホルダーの右側にはグローブを装着できるテープ付きが◎」8,800円／ビームス ゴルフ 有楽町
ニューエラヘッドカバー「野球好きにはたまらないヘッドカバー」。ニューエラの定番キャップ、59FIFTYと同じ手作業の工程で制作。他にパドレスもあり。ドライバー用（460cc対応）各5,720円／ニューエラ
フットジョイツアーグリップ高温多湿な日本の気候に合わせ、約20年前にツアープロ向けに開発。非売品だったが販売の要望が多く、商品化。高いグリップ力が魅力。2,970円／アクシネット ジャパン インク
トラヴィスマシューシガー パタークリップ葉巻デザインのホルダーには、ディボットツールを内臓と機能的。ボールマークの修復から、パターカバー収納まで、これ1つでスマートに。4,400円／キャロウェイゴルフ お客様ダイヤル
マスターピース ゴルフポケットインポケット「ポケットの中で迷子になるティやマーカーを整理するのに役立つポケットに収納するポケット」。カートバッグやキャディバッグにも装着可能。各4,950円／マスターピース
ゼロハリバートンカートトート開口部は巾着型のドローストリング仕様。口元を絞れば中身が見えない設計。ポケットも3つあり、小物の整理整頓にも貢献。17,600円／ゼロハリバートン カスタマーサービス
ブリーフィング ゴルフトラベルカバー特殊な織機で100デニールのコーデュラナイロンを織り上げ、さらにボンディング加工によって、強度と保護性を両立。34,100円／ BRIEFING 六本木ヒルズ店
ツインズマジックレース2.0紐の先端部に細かい凹凸をつけ、緩みづらく、解けにくい設計に。「伸びにくい構造で足をしっかりホールドしてくれる」。全10色で手持ちの靴とも合わせやすい。各1,100円／ツインズ
アッソブシューキルト ゴルフシリーズ防水なめしを施した厚みのあるスエードを使用したシューキルト。「汚れから守ってくれるだけでなく、足元をお洒落に仕上げてくれる」。各4,400円（ 両足分）／アンバイ ジェネラルグッズストア
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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アッソブシューキルト ゴルフシリーズ防水なめしを施した厚みのあるスエードを使用したシューキルト。「汚れから守ってくれるだけでなく、足元をお洒落に仕上げてくれる」。各4,400円（ 両足分）／アンバイ ジェネラルグッズストア
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