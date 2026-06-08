元ガンバの阿部浩之が女子サッカー界で新たなチャレンジ。INAC神戸レオネッサの社長に就任「歴史あるクラブの一員になれることに感謝」

元ガンバの阿部浩之が女子サッカー界で新たなチャレンジ。INAC神戸レオネッサの社長に就任「歴史あるクラブの一員になれることに感謝」