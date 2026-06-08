8日の日経平均株価は前週末比2563.52円（-3.85％）安の6万4024.60円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は459、値下がりは1072、変わらずは27と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は445.51円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が369.28円、ＳＢＧ <9984>が362.04円、ＴＤＫ <6762>が199.12円、キオクシア <285A>が146.89円と並んだ。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を29.16円押し上げ。次いでリクルート <6098>が16.09円、東京海上 <8766>が11.87円、ファストリ <9983>が9.65円、セコム <9735>が5.63円と続いた。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は保険業で、以下、食料品、小売業、サービス業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、ガラス・土石が並んだ。



株探ニュース