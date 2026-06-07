結婚式に「夫婦+子ども2人」で招待された！ ご祝儀「5万円」の予定ですが“子どもの食事”も用意してくれるそうです。この金額はマナー違反ですか？「子どもの分の目安」を確認

結婚式で子どもにかかる費用はどれくらい？

結婚式場では、大人用とは別に子ども向けの料理が用意されることがあります。年齢によっては料理なし・席のみで対応するケースもありますが、子どもの年齢や式場の方針によって費用感は異なるのが実態です。

例えば、結婚式場の中には、子ども用プレートを5000円前後で提供しているケースもあります。料理代だけでなく、ドリンク代やサービス料が別途加算されるほか、席の準備やテーブルセッティングなど、さまざまな対応が必要です。内容によっては、合計すると子ども1人でも数千円規模の費用が発生するケースも考えられるでしょう。

このように、子どもを招待してもらうことで新郎新婦に一定の費用負担がかかっていると考え、ご祝儀の上乗せを検討する人もいます。



子ども分のご祝儀を包まないとマナー違反になる？

夫婦で出席する場合、ご祝儀は5万円が1つの目安ですが、子ども分のご祝儀を上乗せして包まなければ必ずマナー違反になる、という明確なルールがあるわけではありません。ご祝儀の本来の意味としては「お祝い」の気持ちを示すものであり、食事代をそのまま負担するものではないと考えられているためです。

その一方で、乳児など料理や席が不要な場合は別として、子ども用の料理や席が用意される場合には、気持ちとして子ども1人あたり5000円から1万円程度を上乗せしたほうが安心でしょう。

地域性や会費制かどうかによって考え方が異なることも大事なポイントです。例えば、北海道のように会費制結婚式が一般的な地域では、料理代など実費に近い感覚で費用を考える場合もあります。

また、相手との関係性によっては、ご祝儀としてではなく、3000円から5000円程度のプレゼントを別途用意して感謝の気持ちを伝えるのも良いでしょう。

子どもの年齢や地域性もふまえながら、無理のない範囲で気持ちを伝えることが大切です。



新郎新婦にお祝いや感謝の気持ちが伝わる形を考えよう

子どもと一緒に結婚式に参加するとき、ご祝儀に子ども分の金額を必ず上乗せしなければならないという明確なマナーがあるわけではありません。しかし、結婚式では、子ども用の料理や席にも一定の費用がかかります。

また、実際にかかる費用以外にも、結婚式場では子どもに対してさまざまな対応があるので、明確なマナーではなくとも上乗せを検討したほうが安心です。ご祝儀という形で現金を上乗せするだけでなく、プレゼントなど別の形で気持ちを伝えるという方法もあります。

子どもの年齢や食事の有無、地域差などもふまえつつ、新郎新婦へのお祝いや結婚式に招待してもらったことへの感謝の気持ちが伝わる形を考えましょう。

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士