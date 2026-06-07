町田が新ユニを発表

FC町田ゼルビアは6月6日、2026-27シーズンのユニフォームデザインおよびコンセプトムービーを発表した。

オフィシャルキットパートナーとして引き続きアディダス ジャパン株式会社がサポートし、共に歩みを進めていく。ファンからは「ウルトラマンっぽい」と反響を呼んでいる。

フィールドプレーヤーの1stユニフォームは「町田の鼓動」をテーマに掲げ、胸元から生まれた光の鼓動がホログラムのように広がり新たなユニフォームを形成するデザインを採用。クラブ、ファン・サポーター、そして町田市の想いが重なり合うエネルギーを表現した。

また、ゴールキーパーの1stユニフォームのほか、シンプルなデザインの中に「Z」の力強さと鋭さを表現したクラブオリジナルフォントのネーム＆ナンバーも継続して採用されている。

新ユニフォームの発表を受け、SNS上では「流行りのセンター配置」「デザインが目を引く」「いいのでは！」「センターエンブレムだ！」「めっちゃかっこいい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）