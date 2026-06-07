@onefiveが、10月よりZeppツアーの開催を発表した。

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本情報は、6月6日にEX THEATER ROPPONGIにて行われたワンマンライブ『@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”』にて発表されたもの。

Zeppツアーは、10月30日に大阪 Zepp Namba、11月10日に神奈川 KT Zepp Yokohamaにて開催。グループが目標として掲げる日本武道館公演に向けた次なるステップとなる。チケットは、＠fifth先行抽選およびオフィシャル先着が6月15日まで受付中だ。

また、同公演では新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」を初披露。“二度寝したい朝”という日常と、“世界を救う”というスケールが同時に描かれ、可愛らしさと覚悟が共存する新たな“無敵モード”を打ち出した楽曲となっており、6月24日にリリースされるミュージックカード『SAKURAIZATION』に収録されるほか、同日に配信リリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）