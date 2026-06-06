¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡ÖÍýÁÛ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬£·¡¦11ÈÎÇä³«»Ï¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÍÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ï6Æü¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê50¡Ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥é¡¼¥á¥ó2¼ïÎà¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡Ö¾¾ËÜ¤È¡û¡û¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ç2¿Í¤¬¶¦±é¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ÈÆÚ¹üµû²ð¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬´°À®¤·¤¿¡£2¤Ä¤ÎÌ£¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢7·î11ÆüÀµ¸á¤«¤é¡ÖÂðÌÍ.com¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄÅÅÄ¤¬¡¢¾¾ËÜ¤È¤È¤â¤ËÌ£¤òÄÉµá¤·¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê1ÇÕ¡£»×¤¤Æþ¤ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢2¤Ä¤ÎÌ£¤Ë¤ÏÊÌÌ¾¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£²¦Æ»¤ÎÌ£¤Ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖÂðÌÍ¥À¥¦¥×¥é¡¼¥á¥ó¡¡¥À¥¦¤Á¤ã¤ó¡Ê¤·¤ç¤¦¤æ¡Ë¡×¤È¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡ÖÂðÌÍ¥À¥¦¥×¥é¡¼¥á¥ó¡¡¥×¥é¤Á¤ã¤ó¡ÊÆÚ¹üµû²ð¡Ë¡×¡£¤É¤Á¤é¤â1ÇÕ1500±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÅÅÄ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤Ç¡¢µÙÆü¤Ë¼«Âð¤Ç·Ü¤¬¤é¤«¤é¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥¹¡¼¥×¤ò¼Ñ¹þ¤ß¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤â¼«²ÈÀ½¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤Û¤É¡£º£²ó¤Ï¾¾ËÜ¤È2¿Í¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤äÌÍ¡¢¶ñºà¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÍýÁÛ¤Î1ÇÕ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎÈÎÇä·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î¹¥¤ß¤ò»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÍè¤¿¥µ¥¤¥³¡¼¤Î2¼ïÎà¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤´¤¤¤´¤¤¤¹¡¼¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÄÅÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡ÖÌÍ²°¡¡¥´¥¤¥¹¡¼¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¹þ¤ó¤ÇÄ´Íý¾ì¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÊÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤âÆ±¤¸T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¹þ¤à¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥é¡¼¥á¥ó¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¼«¿®¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£