小澤征悦、自身の誕生日に妻・桑子真帆アナの妊娠生報告
【モデルプレス＝2026/06/06】俳優の小澤征悦（52）が、6月6日放送のナビゲーターを務める読売テレビ・日本テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（毎週土曜ひる11時55分〜）に出演。妻でNHKの桑子真帆アナウンサー（39）の第1子妊娠を報告した。
【写真】小澤征悦＆キンプリ永瀬廉、戦国武将のクローン演じる
番組終盤、解説員の高岡達之氏から「私からいいお知らせがあります」とし、同日に52歳を迎えた小澤の誕生日を祝福。さらに「小澤さんが元気で長生きしなきゃいけない理由がもう一つあるらしい」と振られた小澤は「子供が…妊娠をね発表させていただいて…、こういうとき男は何もできないんだけど、ちゃんとサポートしてあげたいなと思ってて」と伝えた。
小澤と桑子アナは、俳優の和田正人と女優の吉木りさ夫妻の結婚式で出会い、2018年に交際をスタート。2021年9月に同局系情報番組「スッキリ」（月〜金曜午前8時）にて結婚を発表した。（modelpress編集部）
情報：読売テレビ・日本テレビ
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◆小澤征悦、妻の第1子妊娠発表
番組終盤、解説員の高岡達之氏から「私からいいお知らせがあります」とし、同日に52歳を迎えた小澤の誕生日を祝福。さらに「小澤さんが元気で長生きしなきゃいけない理由がもう一つあるらしい」と振られた小澤は「子供が…妊娠をね発表させていただいて…、こういうとき男は何もできないんだけど、ちゃんとサポートしてあげたいなと思ってて」と伝えた。
◆小澤征悦＆桑子真帆アナ、2021年に結婚
小澤と桑子アナは、俳優の和田正人と女優の吉木りさ夫妻の結婚式で出会い、2018年に交際をスタート。2021年9月に同局系情報番組「スッキリ」（月〜金曜午前8時）にて結婚を発表した。（modelpress編集部）
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