人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の音楽プロデューサーでベーシストの桑原聖（さとる）が、SNS上で拡散された「私的な情報」を事実と認め、同プロデューサー職を辞任したことなどを6日、明らかにした。

桑原が代表を務めるレーベル「Arte Refact」は公式サイトに文面を掲載。「桑原に関する私的な情報がインターネット上で公開・拡散されており、その結果として関係者の皆様、お取引先様、関わらせていただいたコンテンツのファンの皆様へ、多大なご迷惑をおかけする事態となってしまいましたことを深刻に受け止めております。内容の事実関係に関しては真実とは異なる部分が幾つかあるものの、概ね事実と確認をしております」と明らかにした。今後は「それに伴い、桑原の代表取締役としての進退に関しましてはまだ協議段階ではございますが、決定次第でご案内をさせていただきます」とした。

桑原も自身のXで「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と認め謝罪。「本件を受け『あんさんぶるスターズ！！』音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました。その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします」と記した。

桑原をめぐっては、不倫関係にある相手を社内に呼び関係を持ったなどとする情報がSNS上で拡散されていた。

桑原がベーシストを務めバンドSir Vanityも、今後の活動について「急ぎ協議を進めております」とした。桑原は他にもゲーム・アニメ関連楽曲を多数作曲、提供している。

◇ ◇ ◇

▼桑原のXコメント全文

この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。

現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります。

私の不誠実で無責任な行動により、関係各所の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしてしまったことを深くお詫び申し上げます。

そして何よりも、関わらせていただいた作品とキャラクターたち、そしてそれを愛し応援してくださっている皆様に対して、このような軽率で見苦しい形をもって信頼を裏切ることとなり、本当に申し訳なく、また恥ずかしく思い、強く後悔しています。

私の不徳の致すところではございますが、関係各所の皆さまやこれまで支えてくださった方々に影響がないよう、過ちを深く反省し、誠心誠意対応してまいります。

本件を受け「あんさんぶるスターズ！！」音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました。

その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします。

尚、本件はプライベートに関する問題であり、家族および関係者の安全とプライバシー保護のため、未確認情報や個人情報の拡散はお控えいただけますよう、どうかお願い致します。

この度は、多くの皆さまの信頼を損なう事態となりましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。