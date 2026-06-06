『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』Lucreaらいとに「シャリア・ブル」がスーツ姿で登場
メガハウスは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX シャリア・ブル」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX シャリア・ブル」(8,800円)
Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに、様々なキャラクターを展開していく【Lucreaらいと】シリーズに、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「シャリア・ブル」をスーツ姿で立体化。
同シリーズと合わせて是非手元に揃えて楽しんでみたい。
(C) サンライズ
2026年11月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士Gundam GQuuuuuuX シャリア・ブル」(8,800円)
Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに、様々なキャラクターを展開していく【Lucreaらいと】シリーズに、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「シャリア・ブル」をスーツ姿で立体化。
同シリーズと合わせて是非手元に揃えて楽しんでみたい。
(C) サンライズ