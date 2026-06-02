昨季全休のグラテロル、背中を手術と米紙報じる

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、米アリゾナ州でダイヤモンドバックスと戦う。この試合前に舞い込んだ“悲報”に、日本のファンからも「さすがに今年の復帰は難しいか…？」と嘆きの声が上がっている。

米紙「ニューヨーク・ポスト」は現地1日に「ドジャースのブルスダー・グラテロルが背中の手術を受け、今季の復帰が危ぶまれる」という見出しの記事を掲載した。

「ブルスダー・グラテロルの1年半に及ぶ怪我との戦いは、日曜日に残念な展開を迎えた」という内容で、情報筋によると「グラテロルは再び長期のリハビリを強いられることになり、今季中の復帰は危ぶまれている」と伝えている。

27歳のグラテロルは2019年にツインズで大リーグデビュー。翌年2月に前田健太投手らとのトレードでドジャースに移籍した。大リーグ通算188試合に登板し11勝9敗、11セーブ、41ホールドを挙げている救援右腕だ。2023年には68試合で防御率1.20、19ホールドと活躍したが、2024年は春先に右肩の異常を訴えて終盤に7試合の登板にとどまり、昨春には手術。そのままシーズンを全休していた。

記事は「今や彼は、事実上振り出しに戻ってしまった。再び手術からの回復、長期にわたるリハビリを強いられることになる。そしておそらくは、またもやシーズンを通して戦列を離れることになるだろう」と今季の全休を予測している。

日本のファンからもXに「流石に今年の復帰は難しいか…？ ひとまずは手術の成功を祈りたい」「ゆっくり治してくれ」「うわー今シーズンも復帰無理かこれ」「ドジャースがワールドシリーズ獲るよりグラテロルが健康に投げる方が確率低いだろ」と嘆きの声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）