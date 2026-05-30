切り干し大根を青パパイヤ代わりに⁉タイの人気サラダ・ソムタムを手軽に『梅ソムタム風』

タイ料理の人気サラダ〈ソムタム〉を、いつもの食材で手軽にアレンジ。

料理家・榎本美沙さんが教えてくれるソムタム風は、青パパイヤの代わりに、切り干し大根を使用。エスニックに欠かせない酸味には梅干しを使い、さっぱりしながらもクセになる一皿です。ぽりぽり食感が楽しく、暑い日でも箸が進みます！

『切り干し大根の梅ソムタム風』のレシピ

材料（作りやすい分量）と作り方

（1）切り干し大根40gはさっと洗って水に10分ほどつけてもどし、水けをしっかり絞って長さ3cmに切る。セロリ1/2本（約50g）は筋を取り、長さ3〜4cmの細切りにする。ミニトマト3個は4つ割りにする。パクチー1/2株はざく切りにする。

（2）ボールに酢大さじ2と、砂糖、ナンプラー、ごま油各小さじ1を混ぜ合わせる。切り干し大根、セロリ、赤唐辛子の小口切り1本分を加えてあえ、表面にぴったりとはりつけるようにラップをして10分おく。

（3）小さくちぎった梅肉（塩分10％のもの）1個分、ミニトマトを加えて混ぜる。器に盛り、パクチーを添える。

仕上げに刻んだナッツを散らすのも食感アップでおすすめ！ サラダがマンネリ化しがちな方は、ぜひお試しあれ♪

榎本 美沙エノモト ミサ 料理家 料理家、発酵マイスター、国際中医薬膳師。発酵食品、旬の野菜を使ったシンプルなレシピが好評で、テレビ、ラジオ、雑誌などのメディアで活躍。オンライン教室「榎本美沙の料理教室」主宰。 YouTubeチャンネル「榎本美沙の季節料理」、 Instagram(@misa_enomoto)も人気。最新刊『毎日、水キムチ いちばん手軽な乳酸発酵』（文化出版局）が好評発売中。その他『ゆる発酵』（小社）、『榎本美沙のひと晩発酵調味料とからだが喜ぶ発酵献立』(主婦と生活社)、『二十四節気の心地よい料理と暮らし』(グラフィック社)など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）