松丸亮吾代表の「RIDDLER」の謎解きクリエイター・藤本海右、麻雀プロと結婚「幸せな家庭を二人で築いていけるよう…」
松丸亮吾が代表取締役を務める「RIDDLER」の取締役で謎解きクリエイターの藤本海右（ふじもと・うみすけ）と麻雀プロの藤川まゆが30日、それぞれのSNSを更新し、結婚したことを報告した。
【写真】お似合いの2人…謎解きクリエーター・藤本海右、麻雀プロ・藤川まゆとの2ショット
藤本は、着物姿の2ショットとともに【ご報告】と題し、「私事で大変恐縮ですが、本日、麻雀プロの藤川まゆさんと結婚いたしました」と報告。「彼女は優しく朗らかで、この先の人生を一緒に歩み幸せにしたいと心から思っております。互いに尊重し、仕事に励み、幸せな家庭を二人で築いていけるよう精進いたします」と伝え、「今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
また藤川も「ご報告」と題し、「私藤川まゆは、本日、RIDDLERの藤本海右(うみすけ)さんと入籍いたしました」と報告。「様々なことを一緒に楽しめる最高の友でもあり、お互い切磋琢磨しながら人生を共に歩んで行ける方です。仕事もプライベートも、より一層全力で取り組みますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします！」と意気込んだ。
藤本は、松丸亮吾が代表を務めるRIDDLERの取締役でクリエーター。同社のサイトのプロフィールでは「大学時代から松丸の相棒として活動する、縁の下の力持ち系クリエイター。様々なジャンルに触れた知見を元に、多角的な視点から分析してコンテンツを作る。ゲームが大好きでドはまりしがち。リドラの面々に新しいゲームを頻繁にオススメするが、翌日には別のゲームに熱中している。趣味はポケモンとweb小説」と紹介されている。
【写真】お似合いの2人…謎解きクリエーター・藤本海右、麻雀プロ・藤川まゆとの2ショット
藤本は、着物姿の2ショットとともに【ご報告】と題し、「私事で大変恐縮ですが、本日、麻雀プロの藤川まゆさんと結婚いたしました」と報告。「彼女は優しく朗らかで、この先の人生を一緒に歩み幸せにしたいと心から思っております。互いに尊重し、仕事に励み、幸せな家庭を二人で築いていけるよう精進いたします」と伝え、「今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
藤本は、松丸亮吾が代表を務めるRIDDLERの取締役でクリエーター。同社のサイトのプロフィールでは「大学時代から松丸の相棒として活動する、縁の下の力持ち系クリエイター。様々なジャンルに触れた知見を元に、多角的な視点から分析してコンテンツを作る。ゲームが大好きでドはまりしがち。リドラの面々に新しいゲームを頻繁にオススメするが、翌日には別のゲームに熱中している。趣味はポケモンとweb小説」と紹介されている。