在日米海軍司令部（神奈川県横須賀市）の公式Xアカウントが2026年5月28日、不正アクセスによる乗っ取り被害から「完全復活」したことを報告した。

「奪還任務完了 完全復活」

在日米海軍司令部は27日午前、乗っ取り被害に遭ったことを報告していた。元々のスクリーンネームは「@CNFJ」だったが、何者かの不正アクセスにより、「@hemma1931」に書き換えられていた。

この時点でのプロフィール画面を保存したウェブ魚拓によれば、アカウント名も「在日米海軍司令部」から「Em Blossom」に変更されている。さらにプロフィール写真も、黒いタンクトップにデニムのショートパンツを合わせた女性の自撮り画像に変わっていた。

在日米海軍司令部はその後の投稿でも、乗っ取り被害への対応状況を報告。「引き続き警戒を！」「念のため完全復活まで新規フォローはなさらぬように」などと注意も呼びかけていた。

こうした中、翌28日、敬礼する顔文字とともに「奪還任務完了 完全復活」と題した文章を投稿。乗っ取り被害から復帰したことについて、次のように報告した。

SNSでは、「奪還おめでとうございます！」「奪還作戦の任務お疲れ様でした！」「完全復活おめでとうございます！」「やられたらやり返して！」「何処からの攻撃だったのか気になります」などの声が寄せられている。