嵐がくる直前に間一髪で保護された子猫の「ネネ」ちゃん。ひとりぼっちだったネネちゃんが先住猫さんたちと家族になるまでの30日間の記録が、心温まると話題を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「みんなが優しくて泣ける」「温かい家族に迎えられて本当に良かった！！」「素敵な物語ですね！」といったコメントが寄せられました。

【動画：嵐がくる直前、『がれきの中で鳴いていた子猫』を保護→優しい先住猫たちと出会うと…30日間の記録に感動】

ネネちゃんとの運命の出会い

YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』に投稿されたのは、ネネちゃんの保護から30日間の成長記録。がれきの中でひとり必死に鳴いているところを保護したのが始まりだったといいます。

ブラッシングと初めてのお風呂で大量のノミと汚れを落としてもらうと、不安や緊張もほぐれたのかぐっすりと眠ったというネネちゃん。翌日には病院で健康診断も済ませ、人懐こさとやんちゃっぷりにご家族は瞬く間に魅了されたそうです。

先住猫さんたちとの交流

投稿主さんのお宅では19匹もの先住猫さんたちが暮らしており、保護6日目にまず子育て経験のあるほたるちゃんと初対面。なかなか肝の据わった反応だったそうで、それからも時に積極的に、時に戸惑いながらも、先住猫さんたちとの一対一の対面をこなしていったそうです。

11日目にはついに先住猫さんたちのお部屋訪問へ。温かくどころか熱烈な歓迎に圧倒されて固まっていたものの、ご飯を食べる大物ぶりを見せていたというネネちゃん。先住猫さんたちも気遣いながら、優しく受け入れてくれたといいます。

家族になろうよ

訪問を重ねても距離感を測りかねているようで、ネネちゃんは甘え方がわからず、好意を拒否してしまうことも。しかし、トワくんやさんごくんを中心としたお兄ちゃんたちの愛に溢れた行動や優しさに触れるうちに…。

接近や毛づくろいなど、お兄ちゃんたちからの可愛がり行動をだんだんと受け入れられるようになったそう！ひとりぼっちで保護されてから1か月。今ではたくさんの家族に愛され、のびのびと過ごすネネちゃんなのでした。

投稿には「ねねちゃん成長したね」「一人ぼっちで不安だったのに、こんなに仲間がいて嬉しかったでしょうね」「きっと愛される子になるよ」「皆と一緒にスクスク大きくなってね」「優しい先住猫さんに囲まれ幸せだね」など、国内外から多くのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』では、南米パラグアイ在住のご家族と猫さんたちの日常の様子が投稿されています。おてんば娘なネネちゃんの可愛い姿も、たっぷりと観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。