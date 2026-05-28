○ ブルージェイズ 2−1 マーリンズ ●

＜現地時間5月26日 ロジャース・センター＞

トロント・ブルージェイズが本拠地で2カード連続勝ち越し。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場し、決勝の11号本塁打を放った。

同点の6回裏、一死から第3打席を迎えた岡本は3番手左腕ナーディの外角チェンジアップを逆方向に弾き返し、右中間スタンドへ11号ソロ。現地5日のレイズ戦以来、19試合ぶりの一発でチームを勝利に導いた。

ブルージェイズは積極走塁を試みるマーリンズに対し4度の盗塁阻止を記録。勝ち越し直後の7回表には無死一塁、同点の走者として代走起用された元盗塁王ルイーズの二盗を捕手タイラー・ハイネマンが阻止した。

続く8回表には一死一、三塁とピンチを招いたものの、三振ゲッツーで切り抜けた。最終的に11安打を浴びながらも、初回の1失点以降は得点を許さず、5投手の継投で逃げ切り。2連勝で借金2に減らしている。

岡本は2打数1安打、1打点、1死球という内容で4試合連続安打をマーク。今季成績は打率.218、11本塁打、OPS.718となっている。試合後のインタビューでは「なんとか前に飛ばそうと思っていた。久々に打てて嬉しかった」と語り、チームメイトからドリンクシャワーの祝福を受けた。