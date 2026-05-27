「やめてやめて！」「キャーキャー」──普段は人々の優しい声で包まれるサル山が一瞬にして、阿鼻叫喚と化した。

【写真】パンチ君誕生の瞬間や人工哺乳の様子 ぬいぐるみと一緒に入浴する愛らしい姿なども

オランウータンのぬいぐるみを抱える姿で世界的な知名度を得たニホンザルの子供"パンチ君"。彼らが暮らす市川市動植物園のサル山に突然、米国籍の男が侵入したのは、5月17日の午前10時50分ごろだった。

「当日の様子を撮影したSNSの投稿などによると、青いスーツで黄色い顔にサングラスをかけた着ぐるみを着た人物が、1.5メートルほどの高さの青い柵を越えて、サル山内に侵入しました。すぐに異変を察知したサルたちが怖がって逃げ回っていましたが、男はそのまま約4メートル下に落下し、その衝撃で転倒し着ぐるみの頭の部分が取れていた。

その後も、サル山の方に向かって少し登ってみたり、来園者らに手を振ったりしていました。怒った女性が『やめてやめて！』などと叫ぶも、気にしていない様子でした」（大手紙社会部記者）

着ぐるみは特定のミームコイン（暗号資産の一種）のマスコットキャラクターと見られる。派手にアピールしてバズらせることでコインの価値を上げる狙いがあったのだろうか。サル山に侵入後、飼育員に外に連れ出された男は、撮影していた男と共に千葉県警に威力業務妨害容疑で逮捕された。

「逮捕されたのは、アメリカ国籍のリード・ジュナイ・デイソン容疑（24）と、その様子を撮影したとみられるニール・ジャバリ・デュアン容疑者（27）の2人です。悪ふざけが過ぎただけだと思っているのでしょう、2人はいずれも否認し、デイソン容疑者は『サッカーの賭けに負けてやることになった』と話していたことも分かっています。

動物園はこの事件を受けてサル山を観覧できる場所を柵から少し離すなどの対策をとっており、来園者からは不満の声が上がっている。同園では、パンチ君の爆発的人気から、これまでにも小さなトラブルがあったようで、すでに営利目的の撮影は許可制とするなどしていました。しかし、今後は撮影の全面禁止も検討しているといいます」（同）

市川市動植物園課の担当者に取材すると、運営側の苦しい事情が見えてきた──。

猿山侵入は「計画的な犯行」か

「当園は、着ぐるみを着た人物への入場禁止という明確なルールは設けておりません。ただし、もしそのような人物が来たら、来園者や動物に危害を与える可能性があるため、入園はお断りします。

そもそも、事件が起きた日はとても暑かった。30度を超える夏日が全国で出ており、市川市でも夏日であったこの日に、着ぐるみ姿で来園する異常な人物を見逃すことはありません。推測ですが、着ぐるみを持ち込んだ上でトイレなのか人目のつかない場所で着替え、その後犯行に及んだのでは、と考えております」（市川市動植物園課担当者）

担当者はパンチ君フィーバーの裏で起こっていたこんなトラブルも明かした。

「パンチ君人気で来園者が増えることはありがたい一方で、サル山付近の大混雑や観覧者の大行列による猿へのストレス対策などが課題となっています。なので、2月中頃からはサル山付近での大声や走る行為と、営利目的でのライブ配信を禁止とさせていただいておりました。

雨傘や日傘などの使用も、お客様同士で当たる可能性があって危ないため禁止としています。強風で傘がサル山内に落下し、猿を傷つけてしまう可能性もありますし。

このように今日に至るまで様々な対策してきました。今回の事件がパンチ君人気に便乗するための非常識な行動なのであれば、本当に残念でありません」

来園者からは「せっかく遠くから来たのに残念です」といった声が聞かれる。さらには撮影自体の禁止を検討中だというが、非常識な一部の来園者によってルールは今後も厳格化される可能性はあるだろう。