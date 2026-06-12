旭川地検は2026年6月12日、妻を殺害した疑いで逮捕されていた旭山動物園の飼育員・鈴木達也被告（33）を、殺人の罪で追起訴しました。起訴状によりますと、鈴木被告は3月31日午後6時半ごろから午後8時半すぎまでの間に、旭川市内の自宅で、殺意をもって妻の由衣さん（33）を殺害したとされています。旭川地検は、鈴木被告の認否を明らかにしていません。これまで警察の調べに対し鈴木被告は「ロープで首を絞めて殺した」と供