千葉県市川市消防局は、役目を終えた複数の消防ホースを市川市動植物園に寄付しました。現在、これらのホースは同園のサル山で遊び道具として再利用されています。とくに注目を集めているのが、ぬいぐるみを母親代わりに育ち、SNSで話題となっているニホンザルの子ども“パンチくん”が遊ぶ姿です。【動画】消防ホースに跳びついて遊ぶパンチくん同局が公式X（@ichikawa_shobo）でその様子を動画で公開すると、「最高のおもちゃで