よこはま動物園「ズーラシア」からの発表です。【映像】よこはま動物園「ズーラシア」からの発表「国内初、オオアリクイの双子の赤ちゃんが誕生令和8年5月2日（土）、よこはま動物園で23年ぶりにオオアリクイの赤ちゃんが誕生しました。国内では初めての双子での誕生となります。母親による授乳が確認できず、子も衰弱していたため、現在は飼育員が人工哺育で育てており、どちらの赤ちゃんも元気に成長しています。赤ちゃんの公