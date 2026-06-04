福岡市動物園は4日、公式サイトを更新。国内最高齢となるアムールトラ・カイが死んだことを伝えた。【写真】元気だった姿も…国内最高齢のアムールトラ「カイ」の死を伝えた福岡市動物園「令和8年6月4日（木）、福岡市動物園で飼育しているアムールトラ「カイ」（オス）が死亡しました。飼育期間は19年1カ月で、死亡時の年齢は20歳、国内最高齢でした」と報告した。カイは2006年5月23日生まれ。07年4月23日に福岡市動物園に