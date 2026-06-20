＜ニチレイレディス初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞常文恵はパー3に悩んでいた。「パー3になると緊張して変な球が出ちゃうんです。シャンクみたい球が出たり…。ようやく戻ってきました」。この日は4つあるパー3でボギーなしの1バーディ。「変な球が出なくなってうれしい」とニンマリだ。【写真】サングラスを外した常文恵さん日本国籍を取得した中国・上海出身の両親のもと、