中国の動物園で、飼育していたロバにシマウマ模様を描き展示したところ、偽装を指摘され、動物園は「コスプレだ」と釈明した。香港メディア・星島頭條が先日、報じた。中国ではこれまでにも、動物園が犬をパンダのように染色したり、人間がゾウの着ぐるみを着て展示されたりして、そのたびにネット上で大きな議論を呼んできた。今度は、山東省の遊園地がロバにシマウマ模様を描いて展示した。中国のＳＮＳ上で拡散された動画