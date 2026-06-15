北海道旭川市は15日、同市の自宅で3月に妻を殺害したとして、殺人罪で追起訴された旭山動物園飼育員で市職員鈴木達也被告（33）を、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。「市民と市政に大きな影響を与え、市政の信用を失墜させた」としている。旭川地検は先月21日、妻由衣さん＝当時（33）＝の遺体を園内に運んで焼却したとして死体損壊罪で鈴木被告を起訴。今月12日に殺人罪で追起訴した。