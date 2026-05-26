離れて暮らす高齢の親。心配は尽きないものの、経済的にも健康的にも不安なし。どこか「うちの親は大丈夫」と思っている人も少なくないでしょう。しかしある日、「まさか」の事態は起きるものです。突然緊急搬送され、医師から「あと少し遅かったら……」と言われたある女性のケースから、1人暮らしの高齢の親に潜む落とし穴について考えます。

「病院に駆けつけたとき、お医者さんから『軽い脱水症状も見られました。もう少し発見が遅れたら、大変なことになっていたかも』と言われました」

そう語るのは、都内のメーカーに勤務する高橋美咲さん（49歳・仮名）です。事の始まりは、地方で1人暮らしをしている父親の正雄さん（78歳・仮名）が、自宅の敷地内で動けなくなり、救急搬送されたという連絡が入ったことでした。

地元有力企業で働いていた正雄さん。十分な退職金をもらい、月々の年金は20万円。しかも健康が取り柄と近所でも評判になるくらいだったので、「正直、父が緊急搬送されたと聞いたときは、本当に驚いて……」と美咲さんは話します。

その日、正雄さんは自宅の庭先で重い荷物を持ち上げた際、激しいぎっくり腰を起こし、その場に座り込んでしまいました。激痛で1歩も歩けず、自力で這（は）って室内に戻ることもできない状態でしたが、幸いにも、回覧板を届けに通りかかった近所の住民が正雄さんに気づきます。その住民が自身のスマートフォンから119番通報をしたことで、正雄さんは病院へ搬送されました。搬送先の医師による処置が終わり、高橋さんが病室の前で説明を受けた際、次のように尋ねられたと言います。

「先生から『お父さん、なぜご自身で救急車を呼ばなかったのでしょうか。手にスマートフォンを持っていたのに』と」

正雄さんは意識もしっかりしており、上着のポケットにはスマートフォンを入れたままでした。手元に端末があり、手も自由に動かせる状態だったにもかかわらず、自ら通報しなかった点に医師は疑問を抱いていたのです。

「この画面じゃ電話できない」理由を聞いて絶句した娘

実は正雄さん、先日、スマートフォンに機種変更したばかりでした。そのときの様子を美咲さんは振り返ります。

「それまで従来型の携帯電話を使っていたんです。でも、最近はスマートフォンじゃないと、逆に不便という場面も増えてきたから変更しました。お年寄りでも操作が簡単という触れ込みのものでした」

当時の話を聞くと、正雄さんは痛みに耐えながらスマートフォンを取り出し、画面のロックを解除。しかし、まったく違うアプリを立ち上げてしまい、画面いっぱいにポップアップ広告が表示されてしまったそうです。

「父は『画面が広告で塞がれていて、ダイヤルボタンがどこにもなかった』と話していました」

電話をかけるためには、画面上の小さな「×」印を押して広告を消せばいい。しかし、操作に不慣れな正雄さんにはその判別がつかず、画面をタップするたびに別のウェブサイトに誘導されてしまったのです。

「意識もあって手も動くのに、スマホの画面のせいで119番に繋げられなかったと聞いて『そんなことあるんだ』と唖然としました」

総務省『令和6年通信利用動向調査』によると、2024年、70代のスマートフォンの保有率は67.5％、80代でも30.7％。シニア世代にとっても、モバイル端末は生活必需品だといえる状況になっています。しかし一方で、高齢者にとってモバイル端末を使いこなすことには、依然として高いハードルが存在しています。

同調査によると、インターネットを利用する際にセキュリティなどに「不安を感じる」「どちらかといえば不安を感じる」と答えた70代は73.7％に上ります。具体的な不安の内容としては、「個人情報や利用履歴が外部に漏れていないか」（86.4％）、「架空請求や詐欺にあわないか」（56.3％）といった声が多く、さらには「どこまでセキュリティ対策を行えばよいか分からない」（48.0％）という戸惑いも浮き彫りになっています。

加えて、実際の操作スキル（ICTスキル）の面でも難しさを抱えています。たとえば、「インターネットを利用してアプリやソフトウェアのダウンロード・インストールができる」と答えた割合は、70代男性で32.4％、70代女性では12.6％にとどまっています。さらに80代においては、基本的な操作の「いずれもできない」と答えた人が男性で47.2％、女性で52.5％と約半数に達しています。

「便利なスマートフォンを持ってもらっても、使えないんじゃ意味がない。むしろ危険にさらされることもあると痛感しました」

多くのスマートフォンには、ロック画面からダイヤルせずに119番できる「緊急通報機能」が備わっています。しかし、これらの機能の存在や使用方法が、当事者である高齢者やその家族に十分に認知されていないという課題もあります。

高橋さんはその後、父親のスマートフォンの設定を見直し、操作の訓練を行いました。

「父と一緒に緊急通報手順を何度も練習しました。あと、改めて、近所の方とのつながりの大切さも実感しています」

ています」