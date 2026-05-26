スクウェア・エニックスは、配信番組「ドラゴンクエストからのお知らせ」を5月27日22時より公開する。

5月27日で40周年を迎える「ドラゴンクエスト」シリーズ。そんな特別な日に公開される「ドラゴンクエストからのお知らせ」は、10分ほどの配信番組となっており、既にYouTubeのURLが公開されている。いよいよ「ドラゴンクエストXII」の続報が発表されるのか、40周年を記念する発表に期待したい。

なお同日20時からは、特別生配信「ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット」も実施。生みの親である堀井雄二氏のほか、狩野英孝さん、酒井健太さん、岐部昌幸さんが出演し、40年間の思い出トークや記念グッズ紹介などを予定している。

ドラゴンクエスト からのお知らせ】 ドラゴンクエスト 40周年 みんなでお祝い生配信 feat. 狩野英孝 のクリティカノヒット】

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

