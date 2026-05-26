タレントの鈴木紗理奈（48）が26日、所属事務所を通じ、歌手のあの（年齢非公表）との騒動についてコメントを発表した。

テレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、22日には番組が公式サイトで「スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった」として謝罪したが、あのは自身のXで同番組の降板を宣言した。

以下、所属事務所が発表したコメント全文

ご報告

平素より弊社所属タレント・鈴木紗理奈に格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。

このたび、鈴木が出演していないテレビ番組内において他のタレント様より名前が挙がった件、ならびに、それを受けて鈴木がSNS上で発信いたしました内容につきまして、多くの皆さまよりご意見・ご心配を頂戴しております。お騒がせしておりますことを、まずは率直にお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、本件について以下のとおりお伝え申し上げます。

鈴木が発信いたしました思いの根底にありますのは、特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます。

鈴木自身、長年にわたりバラエティ番組の現場で、共演者の皆さまと数多くのやり取りを重ねてまいりました。そこには常に、出演者同士の信頼関係と、制作スタッフの皆さまによる細やかな配慮があり、その積み重ねによって視聴者の皆さまに楽しんでいただける番組が作られているものと考えております。

また、お名前の挙がりました他のタレント様におかれましても、今後ますますご活躍されることを心より願っております。

本番組を制作・放送されたテレビ朝日様からは、今回の編集・放送に至る経緯、ならびに今後の番組制作に対するお考えにつきまして、鈴木本人同席のもと、丁寧なご説明を頂戴いたしました。

鈴木も長年にわたり多くの番組でご一緒させていただいており、深い信頼を寄せている放送局でございます。弊社といたしましても、今後もより良い番組作りにご一緒させていただければ幸いです。

本件につきましては、本ステートメントをもちまして、弊社および鈴木からのご説明とさせていただきます。

今後の活動を通じ、引き続き皆さまに楽しんでいただける表現をお届けしてまいりますので、何卒変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

令和八年五月

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