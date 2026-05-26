登録者112万人の人気ユーチューバー、『鬼滅の刃』著作権侵害でチャンネル削除　“吹き替え動画”で注目も活動13年に幕【韓国】

チャンネル登録者112万人を誇る韓国の人気YouTubeチャンネルが削除された。きっかけは、『鬼滅の刃』に関連する動画だった。

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韓国で「吹き替えユーチューバー」として知られたユ・ジュンホは5月19日、自身のYouTubeチャンネルのコミュニティを通じ、「現在このチャンネルは2026年5月20日に削除される予定だ」と報告した。

ユ・ジュンホの説明によれば、『鬼滅の刃』の吹き替え動画に対し、Sony Music Entertainment Japan側が著作権を行使したという。当該の動画が削除された影響で、チャンネル自体の終了手続きが始まったとのことだ。

ユ・ジュンホはソニー側に善処を求めるメールを送り、他の手段でも接触を試みたが、「1週間以内に解決策を見つけることはできなかった」と吐露。動画のアップロード機能も停止され、コミュニティへの投稿でしか現状を説明できない状態にあると明かした。

112万人の登録者を抱え、13年間にわたり継続してきたチャンネルが、一部の動画における著作権問題を理由に消滅する。これはYouTube時代における2次創作が抱える危うさを、改めて浮き彫りにした出来事といえる。

吹き替えコンテンツが直面した 著作権 の壁

ユ・ジュンホは、韓国の吹き替えコンテンツ市場において非常に大きな存在感を示してきた。

アニメキャラクターの声真似やパロディ、吹き替え映像などで支持を集め、「吹き替えユーチューバー」というジャンルを一般化させた代表的なクリエイターの一人である。多彩な声の演技や没入感のある内容でファンを増やし、登録者100万人を突破するに至った。

それだけに、今回のチャンネル削除の予告は韓国国内でも大きな波紋を呼んでいる。

焦点となっているのは、吹き替え動画の扱いである。

既存のアニメ映像に別の声を当て、セリフを変え、演技によって笑いを生み出す。視聴者の視点に立てば、そこには明白な創作性が存在する。単なる無断転載とは異なり、配信者自身の声や演技、編集、間の取り方が加わることで、元の映像とは異なる価値が生まれているからだ。

しかし、法的にはそれだけで自由に利用が認められるわけではない。

韓国の法律メディア『ロートークニュース（LawTalk News）』は、今回の事案について「大衆は既存の映像に全く別のセリフと声を乗せた吹き替えコンテンツを新しい創作物とみなす」としながらも、そこには二重の権利構造があると指摘している。

具体的には、「画面に使用された原著作物、つまり映像や音楽に対する権利はソニーなどの原著作権者にあり、新たに追加された声の演技や編集に対する著作権はクリエイターに帰属する」と整理した。

ここが肝要な点である。ユ・ジュンホの声や演技には確かに創作性があるが、その土盤となっている『鬼滅の刃』の映像や音楽は、彼のものではない。

さらに同メディアは、「ユ・ジュンホの吹き替え映像は声とセリフを変更しているものの、アニメ本来の映像をそのまま使用しているため、2次的著作物に該当する」と説明。その上で、「原著作権者の許諾を得ずにこうした2次的著作物を作成・利用することは、原著作権者の複製権などを明白に侵害する行為である」と論じた。

要するに、吹き替えは創作ではあるが、原作の映像を用いる限り、完全に独立した作品にはなり得ない。この見解に従えば、Sony Music Entertainment Japan側の権利行使は法的に正当なものと判断するのが自然であろう。

2次創作というグレーゾーンの終焉とプラットフォームの規則

興味深いのは、ユ・ジュンホ本人もこの状況を極めて冷静に受け止めている点だ。

彼はコミュニティの投稿で、「著作権者が自らの権利を行使するのは当然のことであり、2次創作者である私はその決定を受け入れなければならない立場にある」と記した。さらに、「悔しいというよりは、ここまで長く活動できたこと自体がむしろ運が良かったと感じている」とも綴っている。

そして、最も象徴的なのが次の言葉である。

「13年間、2次著作物でコンテンツを制作しながら、実はこの日がいつか来るかもしれないということは常に理解していた」

この発言は重い意味を持つ。ユ・ジュンホは、自らのコンテンツに人気があり創作性が宿っていることを自覚しつつも、それが他人の著作物に依存している以上、いつか権利者の判断によって停止される可能性があることを予見していたのである。

今回のチャンネル閉鎖は、2次創作によって人気を博してきたクリエイターが、権利者の正当な権利行使により、長らく続いてきたグレーゾーンの終焉に直面した事態といえるだろう。

（写真＝ユ・ジュンホInstagram）

ユ・ジュンホは、最も惜しまれるのは動画そのものではなく、動画ごとに積み重なったコメントであると明かしている。13年間の活動を通じ、視聴者と交わしてきた交流の記録がチャンネルと共に消失することを、何より残念がっていた。

「吹き替えで100万人を超えたいというのが長年の目標だったが、112万人という数字まで到達できたことが今でも信じられない」とし、「これまで私の声を聞いてくださってありがとうございました」と感謝の意を伝えた。

とはいえ、依然として疑問は残る。問題となったのが『鬼滅の刃』に関連する一部の動画であるなら、なぜ13年間の実績があるチャンネル全体が削除されなければならないのか。

『ロートークニュース』はこの点に関し、「一部の動画の著作権違反を理由に、13年間で蓄積された数千本の別の動画まで削除するのは過酷ではないか」という問いを立てた上で、これは著作権法そのものよりも、YouTubeというプラットフォームの規則に起因する問題だと解説している。

同記事によれば、著作権法上の侵害停止請求は原則として「侵害行為に該当する著作物」に限定される。侵害とは無関係なコンテンツまで法律が一括削除を強制するわけではない。

しかしYouTubeには、著作権警告が累積するとチャンネルの停止や削除に繋がる、いわゆる「3アウト」に近い仕組みが存在する。同メディアも、チャンネル全体が削除されるのは「著作権法の命令ではなく、YouTubeプラットフォーム独自の“3アウト”政策によるものだ」と説明した。

ここに、ユーチューバーとしての危うさが潜んでいる。2次創作で巨大なチャンネルを育てることは可能だが、その基盤が他人の著作物にある限り、権利行使によって一瞬にして崩壊するリスクを常に背負うことになるのだ。

ユ・ジュンホは今回の投稿で、「吹き替えとしてのユ・ジュンホはここでピリオドを打つ」と表明した。最近は吹き替えから距離を置き、俳優として新たな一歩を踏み出している時期でもあったため、自然な区切りかもしれないとも語っている。

今後は別の形で活動を継続していく意向だ。

2次創作には人々を惹きつける力がある。しかし、他人の映像や音楽を借りている限り、その土台は自分だけのものではない。

吹き替えが創作であっても、原作の映像を利用する以上、権利者の判断から自由になることはできない。112万人の支持を得たチャンネルの閉鎖は、YouTube時代の2次創作に対し、当たり前ながらも重い現実を突きつけることとなった。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）