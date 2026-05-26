ドジャースが公式インスタグラムを更新

【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、球団公式インスタグラムを更新。この日の本拠地・ロッキーズで始球式を務めた、フィギュアスケートの三浦璃来さんと木原龍一さんの“りくりゅうペア”と山本由伸投手の3ショットを公開した。

コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅうペア”が、ドジャースタジアムのマウンドに立った。三浦さんは「RIKU」、木原さんは「RYUICHI」のユニホームを着用。木原さんにリフトされた三浦さんが記念のボールを投じた。ワンバウンドとなり、捕手役を務めたデーブ・ロバーツ監督のミットに収まった。

大役を終えた“りくりゅうペア”は、ワールドシリーズのトロフィーとともに、昨年の同シリーズでMVPを獲得した山本や佐々木朗希投手と記念撮影。投稿に登場した4人は、金メダルを持ちカメラに笑顔を見せた。

日本の金メダリストが駆けつけたロッキーズ戦は、大谷翔平投手が3打数1安打1四球1打点で11試合連続のマルチ出塁を記録。7回に4点を奪い3連勝を飾った。（Full-Count編集部）