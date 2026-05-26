“38キロの激ヤセ”鈴木もぐら、髪カット＆近影公開 「イケメン」「スッキリいい感じ」と反響
お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）が、お笑い芸人・バイク川崎バイク（BKB）のYouTubeチャンネル『BKB美容室チャンネル』に出演し、ヘアカットに挑戦した。
【動画】鈴木もぐらの髪をBKBがカットする模様
同チャンネルは、元美容師でもあるBKBが、知人の芸人や芸能人の髪をカットする企画。「77人目はキングオブコントチャンピオンにして最近激痩せをはたしたギャンブラー、空気階段鈴木もぐら様です」と紹介し、鈴木を迎え入れた。
公開された「77人目はあなたと決めてました【BKB美容室〜空気階段鈴木もぐら様来店〜】」では、2人による軽快なトークに加え、BKBが実際に鈴木の髪をカットする様子を収録。元美容師ならではの手さばきで、鈴木のヘアスタイルを整えていった。
鈴木は近年、3ヶ月で123キロから85キロへと38キロ減のダイエットに成功し、その激変ぶりが話題に。今回の動画でもスリムになった姿が注目を集めた。
動画を見たファンからは「もぐらさんイケメン」「痩せたもぐら面白ろそうで、久しぶりに来ました。期待を裏切らないトークで楽しみました」「もぐらさん、痩せましたね！テレビで痩せたと話してたのを観た時より、オープニングで話してる姿を観てて痩せたと物凄く分かりました」「スッキリいい感じ」「モグラさんめっちゃ面白かった」などの声が寄せられている。
【動画】鈴木もぐらの髪をBKBがカットする模様
同チャンネルは、元美容師でもあるBKBが、知人の芸人や芸能人の髪をカットする企画。「77人目はキングオブコントチャンピオンにして最近激痩せをはたしたギャンブラー、空気階段鈴木もぐら様です」と紹介し、鈴木を迎え入れた。
鈴木は近年、3ヶ月で123キロから85キロへと38キロ減のダイエットに成功し、その激変ぶりが話題に。今回の動画でもスリムになった姿が注目を集めた。
動画を見たファンからは「もぐらさんイケメン」「痩せたもぐら面白ろそうで、久しぶりに来ました。期待を裏切らないトークで楽しみました」「もぐらさん、痩せましたね！テレビで痩せたと話してたのを観た時より、オープニングで話してる姿を観てて痩せたと物凄く分かりました」「スッキリいい感じ」「モグラさんめっちゃ面白かった」などの声が寄せられている。