シンガーソングライターのキタニタツヤ（30）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン0」（月曜深3・00）が、6月末をもって終了することがわかった。26日未明の生放送で電撃発表された。同番組は今年4月にスタートしたばかりで異例の終了。「精神や体力面で負荷」と理由を説明した。

キタニは生放送中盤に「番組からのお知らせ」として「来月、6月29日の生放送をもって最終回を迎えることになりました」と電撃発表。「相当悩んだんですけども…創作活動やライブ活動と並行しまして毎週オールナイトニッポンに全力投球することが、精神や体力面でもなかなかの負荷となっており、私の方から“一区切りつけさせてくれ”と申し出ました」と経緯を明かした。

番組終了については「去年くらいの時点で、“来年で区切りをつけたいです”とお伝えしていた」という。リスナーに向けては「な、なんでこの時期！？ってなるよね、正直。ごめん！4月から始まって“さあこれから！”ってなったのに…聞いたことないよね」と、茶目っ気たっぷりに謝罪した。また「もともと悪かった鼻の手術」をすることも報告。「音楽も1〜2カ月休む」とした。

同番組は今年3月31日、月曜深夜の「キタニタツヤのオールナイトニッポンX」から移行。多くのリスナーに親しまれた。

突然の報告に、リスナーからは「えっ突然の！？えっ6月末で番組終了！？」「改編を乗り越えたばっかりで終了ってあるんだ…」「電撃で6月末日で卒業とか、衝撃すぎて受け止められない」「これを機にゆっくり休んで欲しいけどたまに何かしらのコンテンツを通じてキタニさんの生存報告なんかをしてくれたら嬉しい」「ラジオ終了のお知らせにまだ呆然。けど、キタニさんがゆっくり眠れるようになると思えば…」と、惜しむ声があがった。