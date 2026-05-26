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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「当たり前のことが新鮮に映る、外からの視点」を公開した。動画では、シカゴの学会を訪れている茂木氏が、日本語の「人間」という言葉をめぐる外国人の視点や、異文化間での「学び合い」の重要性について語っている。



茂木氏はシカゴの学会に参加するために現地を訪れており、その合間を縫って街中を歩きながら自撮り形式で動画を撮影した。爽やかな青空の下、茂木氏は日本人にとってごく当たり前である「人間」という言葉について、外部の視点から捉え直すことの面白さを語り始めた。「人間」という言葉は「人」と「間」の二つの漢字から成り立っている。茂木氏によれば、日本人にとってはこの表記はごく自然で疑う余地のないものだが、外国語を母語とする人々にとっては非常に新鮮に映るのだという。



動画のなかで茂木氏は、アイルランド出身の日本文学研究者であり翻訳家でもあるピーター・マクミラン氏の指摘を紹介した。マクミラン氏が書評のなかで、「人間」という言葉が「人の間」と書かれることについて触れていたことに言及し、なるほどと感じたことを明かした。一方で茂木氏自身は、「僕はね、その言葉にそんなに本質があると思う立場ではないんです」と語り、西洋と日本とで人間に対するヒューマンな考え方自体に大きな違いがあるとは感じていないと独自の視点を提示した。



それでもなお、外国人が日本語や漢字を学ぶプロセスで「人間」という言葉の成り立ちに興味を抱くことについては、「人間っていうのが面白いなと思われるっていうのは、本当にそう思う。面白いな、新鮮な気持ちになる」と強調。外部の視点がもたらす新鮮な驚きに深い共感を示した。さらに動画の終盤、茂木氏はシカゴの街並みにカメラを向けた。そこには「オールド・セント・メアリーズ・スクール」という学校があり、そのすぐ隣には教会が建てられていた。茂木氏はこの風景を見て、日本でよく見られるお寺が幼稚園を運営している光景に似ていると指摘する。



最後は「こういう形でお互いになんか新鮮だなと思うのが、学び合いになっていいんじゃないですかね」と微笑みながら語り、異なる文化や視点に触発され、それぞれの良さに気づき合うことの重要性を提言。「我々もお互いに相手の色んなところで感激して、学び合いましょう」と前向きなメッセージを視聴者に投げかけ、動画を締めくくった。