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YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、『【Switch2】ソフトはどっちを買うべき？パケ版・DL版・キーカードのロード時間を徹底比較』と題した動画を公開した。次世代機Nintendo Switch 2におけるソフトの読み込み速度を複数のメディアで検証し、どの形式で購入するのが最も快適かを結論づけている。



■ 検証1：各メディアのロード時間比較

動画では、「マリオカート ワールド」などのソフトを使用し、本体保存メモリー、SDカード（microSD Express）、パッケージ版のロード時間を比較。本体保存メモリーに保存したダウンロード版が最も速く、次いでSDカード、パッケージ版が最も時間がかかるという結果になった。パッケージ版と本体保存メモリーを比較すると、約7.5秒もの差が開き、手軽さを求めるユーザーには無視できないタイムロスとなっている。



■ 検証2：容量限界だと速度は落ちるのか？

また、本体やSDカードの空き容量をギリギリまで減らした状態での検証も実施。容量がパンパンの過酷な状態でも、ロード時間への影響は皆無であることが証明された。



■ 検証3：容量の影響と「キーカード」の仕組み

さらに、新規格として登場した「キーカード」についても解説。カード自体にゲームデータは入っておらず、本体にデータをダウンロードして起動する仕組みのため、ロード速度は本体保存のダウンロード版と同等になると説明している。



■ 検証4：「Switch2 Edition」での変化と最終結論

旧作をアップグレードした「Switch2 Edition」の検証では、パッケージ版の読み込み速度が旧Switch版と比べて約2秒短縮され、ダウンロード版との差がわずか0.6秒まで縮まるという興味深いデータも示された。



最終的な結論として、ロード時間によるストレスをなくしたいなら「ダウンロード版を買って本体に保存する」のが最強だと断言。一方で、手元に残したい場合はパッケージ版やキーカードを選ぶなど、プレイスタイルに合わせたソフトの選び方を提示した。