「普通に痴漢じゃん…」女性芸人、「触らないで下さい。特に男性の方」と注意喚起。「出禁になれ」
お笑いコンビ・Dr.ハインリッヒの彩さんは5月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンの行動に注意を促し、話題となっています。
【投稿】「触らないで下さい。特に男性の方」
X上では「めちゃくちゃ怖い」「さすがに気持ち悪すぎるよ」「男女逆でもコレは嫌」「普通に痴漢じゃん…」「出禁になれ」「これわざわざ言わなきゃいけないのダルすぎ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】「触らないで下さい。特に男性の方」
「めちゃくちゃ怖い」「男女逆でもコレは嫌」彩さんは「応援してますと声をかけていただくのはいいのですが、触らないで下さい。特に男性の方。知らん異性に急に腕を捕まれるのは不愉快でしかない」と投稿。ファンのマナーや行動について注意喚起しました。X上では、彩さんの発言に賛同の声が集まっています。
双子の姉妹コンビDr.ハインリッヒは、双子の姉妹で活動する人気お笑いコンビ。7月11日には、千葉・よしもと幕張イオンモール劇場にて「Dr.ハインリッヒの漫才と大喜利の館vol.1」を開催予定です。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)