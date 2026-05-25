大相撲五月場所

大相撲五月場所（夏場所）は24日、東京・両国国技館で千秋楽が行われ、東小結・若隆景が大関・霧島との優勝決定戦を制し、25場所ぶり2度目の幕内最高優勝を果たした。表彰式で披露された規格外の副賞に、ファンの視線が釘付けにされた。

土俵上で一際目を引く品々が登場した。福井県賞の授与では、大量の梅干しがぎっしりと詰まった巨大なガラス製の器が披露された。さらに福島県知事賞の授与では、「天のつぶ」と書かれた俵型の巨大な米袋が土俵に運ばれるなど、優勝力士を称えるインパクト抜群の光景が広がった。若隆景が福島県出身ということもあり、手渡された赤べこを抱きかかえる微笑ましい場面もあった。

ABEMA大相撲の公式Xが実際の表彰式の様子を公開。文面にはそれぞれ「福井県賞授与 副賞は『福井梅一年分』です」「福島県知事賞授与 副賞は『福島県産の野菜詰め合わせとお米”天のつぶ”1トン』です」などと紹介した。「キロ」ではなく「トン」単位で贈られた副賞にファンも驚いていた。

「天のつぶ…美味しいのよ 1トン…想像つかない…」

「梅はこれからの季節だものね」

「見てるだけで唾液が出る」

「スッパイ ちゃんこのお供に」

「ちゃんこの米困らないですね！お米が副賞なのはデカイ！」

「福島市出身力士が優勝で贈呈式の品も福島尽くし」

「若隆景関に抱かれた赤べこも満足そうに首をゆらゆら」

若隆景には他にも優勝副賞として、フランスを代表するパティスリー「ピエール・エルメ」による特製マカロンの詰め合わせなども贈られた。



（THE ANSWER編集部）