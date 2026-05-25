TBS系「ラヴィット！」とパ6球団のコラボ

「パ・リーグTV」などを運営するパシフィックリーグマーケティング株式会社は25日、TBS系列「ラヴィット！」とコラボすることを発表した。同日の生放送中に告知されるとファンも「最高すぎる」と反応している。

午前9時48分頃に番組にパ・リーグ6球団のマスコットが登場。コラボ企画が発表された。パ・リーグの6球場でコラボ試合を開催し、「ラヴィット！」ファミリーが登場する。

7月1日の日本ハム-オリックスにぼる塾、青木マッチョ（かけおち）。同19日の楽天-西武はかが屋、青木マッチョ、同15日の西武-ロッテになすなかにし、モグライダー、青木マッチョ、6月27日のロッテ-ソフトバンクはアルコ＆ピース、青木マッチョ、7月5日のオリックス-西武に見取り図、青木マッチョ、7月23日のソフトバンク-オリックスにニューヨーク、令和ロマン、青木マッチョが登場する。

豪華な発表にファンも大喜び。SNS上には「意外で面白い」「楽しすぎる空間」「絶対盛り上がる」「豪華」「楽しみすぎる」「何っ!?」「すごいコラボ」「絶対見に行く」「アツすぎる」といった反応が相次いでいた。（Full-Count編集部）