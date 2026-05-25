ジュウリョクピエロをG1制覇に導く

中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークスは24日に東京芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロ（寺島）が制した。騎乗した今村聖奈は、女性騎手初のクラシック制覇。歴史的勝利を挙げたレースのジョッキーカメラ映像には、今村の歓喜の声が詰まっていた。

道中は中団を追走したジュウリョクピエロと22歳の今村。直線は末脚全開で、先に抜け出したライバルをとらえた。ゴールの瞬間、22歳は小さく拳を握った。関係者と喜びを分かち合うと、涙を浮かべ、そして笑った。JRAの女性騎手で初のクラシック騎乗で初制覇の大偉業だ。

JRA公式YouTubeでは、今村が装着していたジョッキーカメラの映像が公開された。歴史的Vの場面をとらえた超貴重な映像。勝利の瞬間に歓喜の声をあげ、しばらくしてからも「やばぁい、勝ってもうたー！」と興奮。ライバルたちからも祝福され「やっとジョッキーになったぁ！」とも喜んだ。

ともに快挙を成し遂げたジュウリョクピエロに「やったーピエちゃん、アンタいっちゃんかっこいいわぁ！」と労いの声をかけた。ウイニングランに向かいながらも「ピエちゃんありがとう、夢見たみたいやなあ」と信じられない様子だった。

ジュウリョクピエロは父オルフェーヴル、母ハッピーヴァリュー（母の父ゼンノロブロイ）の血統で通算6戦4勝。



（THE ANSWER編集部）