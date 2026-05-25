◆米大リーグ レッドソックス５―６ツインズ（２４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ツインズ戦に「５番・指名打者」で３試合ぶりにスタメン出場し、待望の今季１号を放つなど４打数２安打１打点だったが、レッドソックスは、逆転負けを喫した。

待望の一発が出たのは、０―１で１点を追う２回先頭の１打席目。カウント１―２から先発右腕・オバーの４球目だった。内角低めの難しい８３・４マイル（約１３４・２キキロ）チェンジアップをはじき返すと、右翼ポール際へ打球速度１０８・６マイル（約１７４・８キロ）、打球角度２４度、飛距離３９３フィート（約１２０メートル）で、雨が降っている中での１号同点ソロとなった。チームの今季５２試合目、自身の出場３６試合目、今季１０７打席目でようやく出たアーチとなった。

同点の４回無死走者なしで迎えた２打席目も左翼へ二塁打。だが、２点を追う６回無死一塁の３打席目は三ゴロ併殺打、同じく２点を追う８回２死二、三塁の４打席目は右飛に倒れて、チャンスを生かせなかった。チームも逆転負けを喫した。

吉田は、直近は２試合連続での代打出場。いずれも二ゴロに倒れていた。チームはこの試合が今季５０試合目だが、スタメン出場は２３試合目だった。