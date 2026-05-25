◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、４勝目を狙って敵地・ブルワーズ戦に先発した。

「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）、１回表先頭の１打席目に四球を選んで出塁。得点にはつながらなかった。１回裏の先頭・チョウリオには初球のボテボテの三塁へのゴロが内野安打になる不運に見舞われたが、続くチュラングを遊ゴロ併殺打。２死からコントレラスも遊ゴロに打ち取って無失点の好発進を切った。

山本は前回登板１８日（同１９日）の敵地・パドレス戦では、７回３安打１失点と好投したが援護なく今季４敗目を喫し、「やるべきことは自分の中で明確にある」などと初回被弾の立ち上がりを悔やんでいた。

敵地アメリカンファミリーフィールドは、３度目の登板。１度目は、２５年７月７日（同８日）でも先発したが、自己最短の１回持たず３分の２で４安打５失点でＫＯと苦しんでいた。一方でナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦でも先発し、９回３安打１失点、７奪三振の内容で、ＰＳでは日本人選手初で自身としてもメジャー初の完投でチームに勝利をもたらし、リベンジに成功していた。

前日は、先発の佐々木朗希投手（２４）は５回４安打３失点と粘りの投球で３勝目を飾った。ドジャースの救援陣は、１９０１年以降では、９８年４月１７〜２７日に記録した３３イニング連続無失点を２８年ぶりに更新し、３６回連続無失点とし、ブルワーズ戦のレギュラーシーズン連敗を９で止めていた。