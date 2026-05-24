◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

３歳牝馬１８頭立てで争われ、２番人気でダミアン・レーン騎手が手綱を執ったラフターラインズ（美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が、フローラＳ・Ｇ２制覇から樫の女王の座を狙ったが、３着に敗れた。

馬名の意味は、バラの品種名。４代母に秋華賞３着のロゼカラーがいる”バラ一族”で、３代母のローズバドはオークスと秋華賞、エリザベス女王杯で２着。叔母のスタニングローズは２２年の秋華賞馬で２４年のエリザベス女王杯も勝っている。ほかにもジャパンＣ覇者のローズキングダムなど大舞台で活躍馬多数の華麗なる牝系を持ち、樫の舞台でも人気を集めていた。

勝ったのは５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）。最後の直線で馬群を割って一気の末脚で抜け出し、樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。勝ち時計は、２分２５秒６。

２着は３番人気のドリームコア（クリストフ・ルメール騎手）だった。