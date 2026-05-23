上司から1万円のお祝いをいただき、内祝いを3000円程度で用意しました。「半返しでないと」と母から言われたのですが、買い直すべきでしょうか？

内祝いとは何か？

「内祝い」は、本来、「内輪のお祝い」という意味で使う言葉です。結婚や出産など、自分におめでたい出来事があった際に、その喜びを周囲の人と分かち合うために贈るお祝いを、本来「内祝い」といいます。

現在使われている内祝いは、「いただいたお祝いのお返し」という意味合いが強いのですが、これは本来「お祝い返し」といいます。しかし、お礼の品を名目上「お祝い返し」とすることはなく、「内祝い」とするため、現在では「いただいたお祝いのお返し」という意味も含めて「内祝い」という言葉が使われています。

「内祝い」を贈る代表的な場面は、以下のとおりです。



・出産

・結婚

・入学

・引っ越し（新築）

・病気（快気）

内祝いは「半返し」でないといけないのか？

内祝いは、「半返し（いただいたお祝いの半額をお返しする）」が一般的です。しかし、必ずしも半返しでないといけないわけではありません。内祝いを贈る相手との関係性やいただいたお祝いの金額によっては、半返しでなくてもかまいません。

相手との関係性と内祝いの相場の関係は、一般には以下のとおりです。



・両親……3分の1

・兄弟姉妹……年上なら3分の1、年下なら半返し

・祖父母……3分の1

・親族……年上なら3分の1、年下なら半返し

・友人知人……半返し

・職場関係者……上司・先輩なら3分の1、同僚・後輩なら半返し～8割程度

したがって、上司から1万円のお祝いを受け取った場合、内祝いとしては3000円程度でよく、半返しにならないからといって買い直す必要はありません。

いただいたお祝いの金額が高額であった場合、無理に相場に合わせた内祝いを用意する必要はありません。内祝いを高額にしてしまうと、相手にも気を使わせてしまうことになります。予算の範囲内で内祝いを選んだうえで、お礼の気持ちが伝わるようメッセージカードや手紙を添えるといいでしょう。



まとめ

本記事では「内祝いとは何か？」「内祝いは『半返し』でないといけないのか？」について解説しました。まとめると、以下のとおりです。



・「内祝い」は、本来は「内輪のお祝い」としてお祝いごとがあった人から周囲の人に贈るものを意味したが、近年ではいただいたお祝いのお返しとして贈るものも意味する

・内祝いは必ずしも「半返し」である必要はなく、相手との関係性やいただいたお祝いの金額に応じて、内祝いを選んでも問題ない

内祝いを贈る場面には、「出産」「結婚」「入学」「引っ越し（新築）」などがあります。内祝いは、本来的にはこれらの出来事があった際に、周囲の人にお祝いを贈ることをいいますが、近年ではいただいたお祝いに対するお返し（お祝い返し）の意味合いも強くなってきています。

内祝いの相場は「半返し」が基本となりますが、相手との関係性により異なります。

例えば、両親からなら「3分の1返し」、年上の親族からなら「3分の1返し」、職場の上司・先輩からなら「3分の1返し」、職場の同僚・後輩なら「半返し～8割返し」といった具合です。職場の上司からお祝いとして1万円いただいたのであれば、内祝いは3000円で問題ありません。

本記事では「内祝い」について解説しましたが、贈り物やお金をいただいたらお返しをするのが礼儀です。こういうと、やはり相場が気になるかとは思いますが、それ以上に大事なのは感謝の気持ちです。

感謝の気持ちがしっかりと伝われば、相手に対して失礼な印象を与えることは少ないでしょう。相場やマナーを押さえつつ、何よりも「ありがとう」の気持ちが伝わる贈り物を選んでみてはいかがでしょうか。

執筆者 : 中村将士

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ＣＦＰ(R)（日本ＦＰ協会認定） 宅地建物取引士 上級心理カウンセラー