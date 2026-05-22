出かける気配を察知して『通せんぼしていた猫』→スルリと抜けられてしまい…『まさかの表情』が話題「早く帰りたくなるねｗ」「かわよい抵抗」
飼い主さんの外出を阻止しようと必死に抵抗する猫ちゃん。思わぬ結末を迎えたその姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は20万回以上表示され、7000件を超える「いいね」が寄せられています。
【写真：出かける気配を察知して『通せんぼしていた猫』→スルリと抜けられてしまい…『まさかの表情』】
可愛い通せんぼ
Xアカウント「そばちゃん」に投稿されたのは、飼い主さんの引き止めに失敗してしまった猫ちゃんの姿。
飼い主さんが出かけようとしたのを猫の「そば」ちゃんが察知したといいます。そばちゃんは、飼い主さんが家から出ないように、廊下に座って通せんぼをしたのだそう。
ところが、猫ちゃん1匹分では通せんぼにはならず、飼い主さんにスルリと抜けられてしまったといいます。よっぽど自信満々だったのか「信じられない…」と目を丸くして飼い主さんを見つめる姿は、まるで被害に遭ったかのような表情でクスッとしてしまいますね。
必死な抵抗に「可愛すぎる」の声続出
そばちゃんの通せんぼを見たXユーザーたちからは「可愛すぎる妨害でたまらないですね！早く帰りたくなってしまいます」「かわよな抵抗を見せるそばちゃんかわよ」「目を丸くしてておもろい」などの声が寄せられていました。
Xアカウント「そばちゃん」では、そばちゃんの日常が投稿されています。
写真・動画提供：Xアカウント「そばちゃん」さま
執筆：tonakai
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。