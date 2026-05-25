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「たまらんわこれ」高須幹弥が松屋の特盛牛めしに温玉とキムチを全乗せして爆食

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が「【プチバブル】UberEATSで松屋爆食しました！【豪華絢爛】」を公開した。デリバリーサービスを活用し、牛めしに多彩なトッピングを施す贅沢なアレンジの様子を収めている。



休診日に自宅で一日中作業をしていた高須氏は、夜遅くに「松屋」のメニューをUberEATSで注文した。YouTuberの動画に触発されたというが、「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」の特盛に、豚汁、とろろ、キムチなどを追加し、総額はチップ込みで3000円を超えたという。



届いた特盛のご飯に牛肉、ネギ、温玉を順番に乗せ、豪快に口へ運ぶと「たまらんわこれ」と絶賛する。続いて、付属の紅生姜や七味唐辛子を加えて味に変化をつけ、「たまに松屋食べるとまた味が違って新鮮でいいね」と語った。



さらに、別添えのとろろやキムチを次々と丼へ追加していく。具材が山盛りになった牛めしを勢いよくかき込み、具沢山の豚汁で喉を潤した。



手軽なデリバリーを活用した、ボリューム満点のアレンジ丼。がっつり食べたい日の夜食として、試してみてはいかがだろうか。



【松屋の特盛牛めしアレンジレシピ】 ［材料］ ・ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし（特盛） 1個 ・紅生姜 適量 ・七味唐辛子 2袋 ・とろろ 1個 ・キムチ 1個



［作り方］ 1. ご飯の上に、別容器の牛肉、ネギ、温玉を乗せる。 2. お好みで紅生姜と七味唐辛子を加える。 3. 別添えのとろろを上からかける。 4. 最後にキムチを乗せて完成。