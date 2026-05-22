米国で人気の自動車レース、ＮＡＳＣＡＲ（ナスカー）で２度の年間王者に輝いた名ドライバーのカイル・ブッシュさんが２１日に死去した。４１歳の若さだった。

ブッシュ家とＮＡＳＣＡＲ、所属チームが発表した。

ＮＡＳＣＡＲは公式Ｘ（旧ツイッター）に声明を投稿。「私たち全てのナスカー・ファミリーはカイル・ブッシュの逝去に胸を痛めています。将来殿堂入りが確実視されていたカイルは、まさに世代を代表する希有な才能の持ち主だった」などと記した。ブッシュさんの業績を記し「ナスカーは今日、スポーツ界の巨人をあまりに早く失いました」と追悼。「とても困難なこの時期に、ご家族のプライバシーを尊重し、引き続き家族のことを思い、祈り続けてくださるよう、皆さまにお願い申し上げます」などと結んだ。

ブッシュさんのＸ（旧ツイッター）にはブッシュ差の家族が「カイルは重い病気により入院を余儀なくされました」などと投稿していた。

ラスベガス出身のブッシュさんはＮＡＳＣＡＲのトップカテゴリーで２０１５年と１９年にシリーズタイトルを獲得。歴代９位の通算６３勝を挙げた。