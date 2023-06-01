「マジか」「可愛い！！！」アーセナル優勝で“ユニホーム姿の人気女優”に脚光「推しが推しチームサポとか最高かよ！」
イングランドのアーセナルが22年ぶりにプレミアリーグを制したなか、“ユニホーム姿の人気女優”が脚光を浴びている。
優勝翌日の５月20日にX（旧ツイッター）を更新したのは、元SKEの絶対的エースでもあった松井玲奈さん。その投稿では、25−26シーズンの3rdユニホーム姿の写真とともに、「帰り道同じユニ着たGoonerのお兄さんとグータッチした。こんな人生もあるのか」と喜びの声を記していた。
アーセナル密着のドキュメンタリー映像「オール・オア・ナッシング〜アーセナルの再起〜』を観てこのメガクラブを好きになったという松井さん。今回の投稿を受け、ファン&フォロワーからは賛辞と驚きのコメントが続々と届いた。
「推しが推しチームサポとか最高かよ！」
「玲奈ちゃんグーナーなの？？ 優勝おめでと！」
「同じユニで通じ合える瞬間って、知らん人でも一気に味方になるから人生おもしろい」
「ええっ！？ あなたもグーナーなの！？」
「やっぱ玲奈さんセンス良いよね」
「マジか、玲奈。ガナサポだったの知らんかった」
「松井玲奈とグータッチ最高やん」
「可愛い！！！」
ちなみに、グーナーとはアーセナル・ファンの愛称だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「可愛い！！！」見惚れてしまう”人気女優のユニホーム姿”
優勝翌日の５月20日にX（旧ツイッター）を更新したのは、元SKEの絶対的エースでもあった松井玲奈さん。その投稿では、25−26シーズンの3rdユニホーム姿の写真とともに、「帰り道同じユニ着たGoonerのお兄さんとグータッチした。こんな人生もあるのか」と喜びの声を記していた。
アーセナル密着のドキュメンタリー映像「オール・オア・ナッシング〜アーセナルの再起〜』を観てこのメガクラブを好きになったという松井さん。今回の投稿を受け、ファン&フォロワーからは賛辞と驚きのコメントが続々と届いた。
「推しが推しチームサポとか最高かよ！」
「玲奈ちゃんグーナーなの？？ 優勝おめでと！」
「同じユニで通じ合える瞬間って、知らん人でも一気に味方になるから人生おもしろい」
「ええっ！？ あなたもグーナーなの！？」
「やっぱ玲奈さんセンス良いよね」
「マジか、玲奈。ガナサポだったの知らんかった」
「松井玲奈とグータッチ最高やん」
「可愛い！！！」
ちなみに、グーナーとはアーセナル・ファンの愛称だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「可愛い！！！」見惚れてしまう”人気女優のユニホーム姿”