ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが20日、自身のインスタグラムであざとすぎるポーズを披露。ファンの反響を呼んでいる。



【写真】チューブトップのフロントに魅惑の扉 あざとポーズに撃沈

瀧山アナは「4時間で疲れて帰っちゃったけど大満足！充分でした」と東京ディズニーリゾートを満喫したことを明かす。アップした写真は大きなリボンがついたカチューシャ姿。頭を右に傾けながら、人差し指を唇の下にあてるポーズをとっている。「(カメラの絵文字)向けられてこのポーズすぐする私、本当にぶりっ子だと思う」と続けた。



コーデもピンクのフロントジッパーのチューブトップに、カーディガンを羽織ってはいるが、デコルテはほとんど全開。唇にピースサインの手をあてつつウインクをする別のカットでは片側の肩が完全にはだけている。また、ディズニーシーのアトラクション「タートル・トーク」内の様子や「あかねちゃん」と書かれたバースデーシールをデニムに張った姿も公開した。



カメラ目線で向けられた、まるで“恋人”な雰囲気に、ファンからは「めっちゃかわいい」「たまらんです」「ぶりっ子の茜かわいい」「前のファスナー」「高嶺の花ですね」など、すっかり魅了されたコメントが寄せられていた。



瀧山アナは1994年生まれ、兵庫県出身。2011年にNMB48に2期生として加入し、12年にグループを卒業。関西学院大に進学後、18年からABEMA専属アナウンサーとして活躍している。



（よろず～ニュース編集部）