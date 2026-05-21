秋元真夏、肉吸い・もつ煮・浅漬け…和食並ぶ食卓公開「盛り付けと器のセンスが素敵」「旅館の食事みたい」と反響

秋元真夏、肉吸い・もつ煮・浅漬け…和食並ぶ食卓公開「盛り付けと器のセンスが素敵」「旅館の食事みたい」と反響