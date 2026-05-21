秋元真夏、肉吸い・もつ煮・浅漬け…和食並ぶ食卓公開「盛り付けと器のセンスが素敵」「旅館の食事みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】元乃木坂46の秋元真夏が5月20日、自身のInstagramを更新。和食の食卓を公開した。
【写真】32歳元乃木坂キャプテン「栄養バランス満点」“旅館級”肉吸い・もつ煮などの和の食卓
秋元は「ヒルナンデスロケでゲットしたものたちで」と日本テレビ系情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜11時55分〜13時55分）のロケで手に入れた食材を使った手料理を公開。「肉吸い もつ煮 茄子のめかぶ浅漬け さしみこんにゃく」と献立を記してそれぞれを和食器に盛り付けて配膳した食卓の写真を公開し、「白米もたんまりもぐもぐ 写りそびれたトマトと新玉サラダも」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「健康的」「料理上手」「盛り付けと器のセンスが素敵」「栄養バランス満点」「旅館の食事みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元乃木坂キャプテン「栄養バランス満点」“旅館級”肉吸い・もつ煮などの和の食卓
◆秋元真夏、和食の食卓公開
秋元は「ヒルナンデスロケでゲットしたものたちで」と日本テレビ系情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜11時55分〜13時55分）のロケで手に入れた食材を使った手料理を公開。「肉吸い もつ煮 茄子のめかぶ浅漬け さしみこんにゃく」と献立を記してそれぞれを和食器に盛り付けて配膳した食卓の写真を公開し、「白米もたんまりもぐもぐ 写りそびれたトマトと新玉サラダも」とつづっている。
◆秋元真夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「健康的」「料理上手」「盛り付けと器のセンスが素敵」「栄養バランス満点」「旅館の食事みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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